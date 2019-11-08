Одеські супермаркети вводять сервіс для домашніх тварин своїх відвідувачів



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Комфортні умови для домашніх тварин фото: Odessa Online

Для тварин будуть встановлювати спеціальні будки

Одеські супермаркети почали дбати про домашніх тварин своїх відвідувачів.

Прикладом для наслідування з однієї з нових торгових точок міста, біля встановили для псів і котів спеціальні будки.

Такому сервісу відвідувачі магазинів лише раді. Не треба буде морочитися, де залишити кота чи пса під час здійснення покупок.

Щодо прогулянок з домашніми тваринами по Одесі, міська рада рішенням № 2476-V від 05.04.2008 у правилах їх утримання визначила певні вимоги.

Зокрема, забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місць їх постійного утримання тварин, без наявності дозволу державної ветеринарної служби та обов’язкового забезпечення безпеки людей.

В свою чергу особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною.

Також слід подбати про безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.