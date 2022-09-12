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Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція

Надія Клочко
glavcom.ua
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція
Активіста, який облив пам'ятник фарбою, затримала поліція
фото: Суспільне Одеса

Своєю акцією Артак Григорян хотів вчергове привернути увагу до дискусії щодо необхідності знесення пам’ятника російській імператриці в Одесі

Активіст Артак Григорян облив червоною фарбою скандальний пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі. Його затримала поліція. Про це повідомив громадський активіст, координатор «Громадського сектору Євромайдану», член правління «Національного українського молодіжного об’єднання – НУМО» Олег Слабоспицький на своїй сторінці у Facebook.

Слабоспицький пояснив дії Артака Григоряна тим, що він намагався таким чином вкотре підняти питання зносу пам’ятника російській імператриці із центру українського міста.

«У Одесі затримали Артак Григорян за обливання фарбою пам'ятника «єкатєрінє второй» – маркеру «руского міра», відвертій українофобці, яка запам'яталась знищення української державності, шовіністичною русифікацією та запровадженням кріпацтва в Україні. Наразі поліція шиє Артаку «порушення благоустрою». Сьогодні Артак публічно облив пам'ятник фарбою, щоб вкотре підняти питання зносу цього непотребу з центру Одеси», – зазначається у дописі.

Також, як додав Слабоспицький, такою акцією затриманий хотів підтримати активістку, яку поліція звинувачує у тому, що вона нібито нанесла на пам'ятник напис «Екатерина=Путин».

«Навіть після згоди Мінкульту, Українського інституту національної пам’яті та заклику Одеської обласної військової адміністрації – одеська міська влада на чолі з мером Геннадієм Трухановим (який має паспорт РФ) зубами тримається за кожен маркер російської ідентичності в місті», – обурився Олег Слабоспицький.

Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція фото 1
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція фото 2
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція фото 3
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція фото 4

Зазначимо, що Артак Григорян облив червоною фарбою пам’ятник Катерині ІІ та опублікував своє фото на тлі пам’ятника з текстом «Патрульна поліція Одеської області я чекаю» на своїй сторінці у Facebook. Згодом допис зник з його сторінки. 

Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ. Його затримала поліція фото 5

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція Одеси розшукує активістку «Європейської Солідарності», очільницю одеського осередку ГО «Солідарна молодь» Марину Бойко нібито за надпис на пам’ятнику Катерині ІІ «Екатерина=Путин». Сама ж Марина Бойко запевнила, що не причетна до появи напису на пам’ятнику.

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна. 

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.

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Теги: Одеса пам'ятник

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