Одеський кінофестиваль: журі назвали переможців



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Кращим повнометражним фільмом стала стрічка «Мої думки тихі»

Журі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) назвали кращі фільми Національної конкурсної програми Одеського кінофестивалю-2019.

Про це пише Метроном.

Так, кращим повнометражним фільмом стала стрічка «Мої думки тихі» молодого режисера Антоніо Лукича.

Ця трагікомедія розповідає про звукорежисера, який записував голоси рідкісних тварин. Фільм став дебютом Лукича в повному метрі. На Одеському кінофестивалі відбулася українська прем'єра цього фільму. Раніше стрічка отримала спецприз в конкурсі «East of the West» в Карлових Варах.

Кращим короткометражним фільмом FIPRESCI назвали стрічку «В нашій синагозі» Івана Орленко. Фільм знятий спільним виробництвом України і Франції. Картина грунтується на незавершеному оповіданні Франца Кафки «In unserer Synagoge» про маленьку єврейську громаду, яка не може здійснювати молебени в своїй єдиній синагозі. Автори фільму пропонують свій трагічний погляд на можливе завершення цієї недописаної історії.

10-й Одеський міжнародний кінофестиваль 2019 - всі переможці ОМКФ:

Гран-прі - «Додому», режисера Нарімана Алієва; «А потім ми танцювали», режисер Леван Акін;

Кращий фільм (міжнародний конкурс) - «А потім ми танцювали», режисер Леван Акін;

Кращий європейський документальний фільм - «Тому що ми мужики», режисери Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен;

Краща режисура (міжнародний конкурс) - Алехандро Ландес за фільм «Моносов»;

Краща акторська робота (міжнародний конкурс) - Леван Гелбахиані ( «А потім ми танцювали», режисер Леван Акін);

Кращий український короткометражний фільм - «Дівчинка, хлопчик і секрет», режисер Оксана Казьміна;

Краща режисура (національний конкурс) - «Папа - мамин брат», режисер Вадим Ільков;

Краща акторська робота (національний конкурс) - Ірма Вітовська;

Кращий український повнометражний фільм - «Папа - мамин брат», режисер Вадим Ільков;

Кращий короткометражний фільм за версією журі FIPRESCI - «У нашій синагозі» Івана Орленко;

Кращий повнометражний фільм за версією FIPRESCI - «Мої думки тихі» Антоніо Лукича;

Кращий фільм за версією глядачів (Приз глядацьких симпатій) - «Мої думки тихі» Антоніо Лукича;

Спеціальна нагорода ОМКФ 2019 - Михайло Жванецький;

Спеціальна нагорода за внесок в кінематограф - Катрін Деньов.