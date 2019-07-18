П'ять днів кінофестивалю позаду. Чим запам'яталися вони любителям кіно



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В Одесі триває кінофестиваль: старт професійної секції Film Industry Office, дискусія про гендерну рівність, майстер-класи та творчі зустрічі із зірками кіно і кращі фільми Канського фестивалю

В Одесі триває свято кіно. Попереду ще багато цікавих подій, зустрічей і, звичайно ж, фільмів. Любителі якісного кіно з різних країн зібралися в Одесі, щоб обмінятись досвідом та контактами, вчити і вчитися кіновиробництву, обговорити нагальні питання кіноіндустрії, подивитися гарне кіно і вибрати кращі фільми кінофесту.

15 липня відкрився Літній Кіноринок ОМКФ. Учасників заходу чекають презентації релізів дистриб'юторських компаній і українських кіновиробників, доповіді технічних і сервісних компаній, а також обговорення важливих для кіноіндустрії питань.

Український Кіноринок - це платформа, де зустрічаються представники дистриб'юторських компаній і кінотеатрів, і навіть кіностудій та інших компаній, що надають послуги в галузі кіноіндустрії в Україні.

Розпочався перегляд релізів з презентацій майбутніх фільмів від українських кінокомпаній «MMD RU» і «FILM.UA Group». Вони продемонстрували лайнап релізи, серед яких були представлені українські картини «Черкаси», «Поліна і таємниця кіностудії», «Фокстер & Макс», «Захар Беркут», «Божевільне весілля-2», «Пульс», «Пограбування по-українськи», а також історичний трилер «Ціна правди», виготовлений у копродукції України, Великої Британії та Польщі.

У рамках X ОМКФ у секції Літнього Кіноринку відбудуться прем'єрні покази таких стрічок, як «Герої і боягузи» (реж. Харальд Франклін), «Леся Українка" (реж. Нана Джанелідзе) і презентація анімаційного проєкту "Віктор_Робот» (реж. Анатолій Лавренишин).

Крім того, у рамках Літнього Кіноринку відбувся з'їзд Союзу кінотеатрів України.

16 липня стартувала професійна секція Film Industry Office Одеського міжнародного кінофестивалю. Перший день роботи Film Industry Office розпочався із щорічного нетворкінгу кіно, туризму і креативних індустрій (Odesa 5T Summer Business Day).

Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осипов презентував учасникам нетворкінгу три проєкти, які перебувають у провадженні кіностудії, частина з яких знаходиться на стадії постпродакшену.

У перший день роботи секції Film Industry Office учасники обговорили перспективи законодавства за системою кеш-рібейтів і будівництво нових, сучасних кіностудій в Україні.

Також у рамках нетворкінгу відбулася панельна дискусія «Art & Travel».

Цього року фестиваль проходить під знаком жіночої рівності, на підтримку жінок у бізнесі і кіноіндустрії. 16 липня відбулася дискусія про гендерну рівність «Жінки на екрані і за його межами» в рамках співпраці ОМКФ з HeForShe - глобального руху солідарності на підтримку гендерної рівності від UN Women (ООН Жінки).

В обговоренні взяли участь іранська режисерка і член журі Національної конкурсної програми Манія Акбарі, генеральний директор кінокомпанії «Артхаус Трафік» та кінокритик Денис Іванов, голова Правління Української кіноакадемії Володимир Войтенко. Модерувала дискусію Ярослава Кравченко - телеведуча, засновниця «Дикого Театру» і адвокат руху HeForShe в Україні.

У рамках Х ОМКФ тривають зустрічі із зірками світового кіно, панельні дискусії та майстер-класи. 15 липня відбулися творчі зустрічі з кінокритиком і членом відбіркового комітету Міжнародного кінофестивалю в Локарно, членом журі Національної конкурсної програми ОМКФ-2019 Ніколасом Елліоттом і українським режисером і актором Ахтемом Сеітаблаєвим, а також відбувся показ фільмів-учасників Каннського кінофестивалю.

16 липня пройшли майстер-класи від викладачів Ванкуверської кіношколи - Майкла Бейзери і Барбари Стол.

Цього ж дня відбулася лекція «Творчий ініціатор-продюсер-мисливець-який полює на хорошу історію» з Катріелем Шорі, директором ізраїльської кінофундації.

У Зеленому театрі під відкритим небом любителі кіно подивилися фільм «Зал Джиммі» британського режисера Кена Лоуча. Сюжет фільму заснований на реальних фактах із життя ірландського активіста Джиммі Гралтона (Основний конкурс Каннського кінофестивалю 2014 року). Представив картину виконавець головної ролі, член журі Міжнародної конкурсної програми, ірландський актор Баррі Уорд.