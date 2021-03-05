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    Пожежі на Одещині: є загиблі і травмовані

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    Причину загоряння встановлюють - Пожежі на Одещині: є загиблі і травмовані
    Причину загоряння встановлюють
    фото:vn.dsns.gov.ua

    Під час гасіння надзвичайники знайшли тіло загиблого господаря будинку

    Унаслідок пожеж, які спалахнули в Одесі та області протягом минулої доби, загинула одна людей. Ще одного чоловіка госпіталізували до лікарні, розповіли в пресслужбі ДСНС Одеської області.

    Зокрема в Одесі на вулиці Давіда Ойстраха зайнялася квартира на першому поверсі дев'ятиповерхівки. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 4 березня о 20:37. Ліквідувати займання вдалося вже о 21:01. Під час гасіння надзвичайники знайшли тіло загиблого господаря будинку 1952 року народження. Причини встановлюють.

    Друга пожежа спалахнула в селі Кучурган Одеської області. Там, за словами рятувальників, загорівся дах та майно в одній із кімнат приватного одноповерхового будинку. Повідомлення надійшло о 22:49, а загасити вогонь вдалося лише о 00:14. Полум'я охопило 40 квадратних метрів.

    Як повідомили у ДСНС, внаслідок займання травмувалася одна людина. Медики госпіталізували чоловіка, у якого діагностували опіки 50% тіла. Наразі стан травмованого називають тяжким. Причину загоряння також встановлюють.

    Нагадаємо, 4 березня о 16:45 до Служби порятунку «101» в Одесі надійшло повідомлення про пожежу. Загорілася школа-інтернат № 93 по вулиці Героїв Крут.

    Теги: пожежа Одещина рятувальники
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