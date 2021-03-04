Пожежа в школі-інтернат в Одесі: причина встановлюється

Загиблих та постраждалих не має

4 березня о 16:45 до Служби порятунку «101» в Одесі надійшло повідомлення про пожежу.

Загорілася школа-інтернат № 93 по вулиці Героїв Крут, повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Дим помітили на першому поверсі триповерхової будівлі. На місці рятувальники встановили, що горить кабінет на першому поверсі будівлі. Вогнеборці локалізували загоряння о 16:50 та ліквідували о 16:54 на площі трьох квадратних метрів. Загиблих та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у селі Некрасове біля Вінниці сьогодні сталася пожежа, внаслідок якої загинула дворічна дитина, ще одна дівчинка – шестирічна – госпіталізована.

Горів приватний житловий будинок на вулиці Шевченка. Зайнялося в одній з кімнат на площі 30 квадратних метрів. «За попередніми даними, в будинку проживало подружжя із двома малолітніми дітьми. Чоловік був вітчимом для дітей. Саме він виніс із задимленого помешкання на свіже повітря 2-річну та 6-річну дівчаток. На жаль, працівниками екстреної медичної допомоги було констатовано смерть найменшої дитини, старшу – госпіталізовано до лікувального закладу. Силами рятувальників о 15:37 пожежу локалізовано, а о 15:46 ліквідовано. Наразі обставини та причина загоряння з'ясовуються фахівцями», – повідомляють рятувальники.