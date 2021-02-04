Одеського псевдомінера затримала СБУ

В дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування суду

Зловмисник є одним з фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах

Мешканець Одеської області здійснив майже 30 хибних повідомлень про мінування судових установ на території Одеси впродовж 2019-2020 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Мешканець обласного центру системно повідомляв про псевдомінування споруд державних органів та окремих комерційних структур.

Оперативники СБУ встановили, що зловмисник є одним з фігурантів кримінального провадження за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, яке слухається в одному з районних судів м.Одеси. В дні судових засідань анонім здійснював повідомлення про мінування суду, чим зривав та переносив судові процеси.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергового телефонного мінування будівлі суду в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську.