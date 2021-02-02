Поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську: що про нього відомо

Чоловіка затримано і доставлено до відділку поліції

Чоловік кидався на охоронців торгівельного центру із сокирою, коли намагався його підпалити

Сьогодні о 12:58 у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. О 14:20 рятувальники локалізували пожежу на площі 4 тис. м.кв. Ймовірного палія по гарячих слідах затримала поліція.

Правоохоронці повідомили, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.

Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 «Замах на вбивство».

У ДСНС також повідомляють, що жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині пожежники ліквідовують вогонь у новому торговельному центрі «Епіцентр К».

Варто зазначити, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року. Про це повідомлялося на сайті компанії.