  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську: що про нього відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловіка затримано і доставлено до відділку поліції - Поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську: що про нього відомо
    Чоловіка затримано і доставлено до відділку поліції
    Фото: Facebook група «Первомайськ онлайн»

    Чоловік кидався на охоронців торгівельного центру із сокирою, коли намагався його підпалити

    Сьогодні о 12:58 у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, в одноповерховій будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа. О 14:20 рятувальники локалізували пожежу на площі 4 тис. м.кв. Ймовірного палія по гарячих слідах затримала поліція.

    Правоохоронці повідомили, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.

    Інші охоронці  разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську: що про нього відомо
    Поліція затримала палія «Епіцентру» у Первомайську: що про нього відомо

    Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.

    Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна»  та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 «Замах на вбивство».

    У ДСНС також повідомляють, що жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає.

    Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині пожежники ліквідовують вогонь у новому торговельному центрі «Епіцентр К».

    Варто зазначити, що даний торговий центр в Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року. Про це повідомлялося на сайті компанії.

    Теги: пожежа ДСНС Миколаївщина вбивство рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies