Забудови Одеси тріщать по швах: в центрі міста чергове руйнування

Власник будинку ігнорував численні зауваження щодо стану

У центрі Одеси обвалилася аварійна будівля.

Власник будівлі довгий час ігнорував зауваження щодо стану будівлі, передає Znaj.ua. Будинок обвалився на Деволанівському узвозі.

Офіційних мешканців звідти відселили, визнали будинок аварійним і без даху залишили догнивати.

Виявилося, що всередині будівлі нелегально проживали люди, а власник ігнорував численні зауваження щодо стану.

У середу, 3 лютого, будівля обвалилася. На щастя, людям, які жили там нелегально, вдалося покинути будівлю за пару хвилин до обвалу. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, днем раніше в центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи. Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз. Жителі другого поверху виявились заблокованими у своїх квартирах. Працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.