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    Забудови Одеси тріщать по швах: в центрі міста чергове руйнування

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    В будівлі нелегально проживали люди - Забудови Одеси тріщать по швах: в центрі міста чергове руйнування
    В будівлі нелегально проживали люди
    фото: Соцмережі

    Власник будинку ігнорував численні зауваження щодо стану

    У центрі Одеси обвалилася аварійна будівля.

    Власник будівлі довгий час ігнорував зауваження щодо стану будівлі, передає Znaj.ua. Будинок обвалився на Деволанівському узвозі.

    Офіційних мешканців звідти відселили, визнали будинок аварійним і без даху залишили догнивати.

    Виявилося, що всередині будівлі нелегально проживали люди, а власник ігнорував численні зауваження щодо стану.

    У середу, 3 лютого, будівля обвалилася. На щастя, людям, які жили там нелегально, вдалося покинути будівлю за пару хвилин до обвалу. Обійшлося без жертв.

    Нагадаємо, днем раніше в центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи. Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз. Жителі другого поверху виявились заблокованими у своїх квартирах. Працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.

    Теги: Одеса аварія будинок
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