На Одещині внаслідок пожежі постраждала молода жінка

На ліквідацію пожежі витратили понад півгодини

Загоряння одноповерхового житлового будинку сталось в селі Монаші Білгород-Дністровського району четвертого лютого о 01:15

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Пожежники встановили, що горить стеля та дерев'яні двері приватного житлового будинку. На ліквідацію пожежі витратили понад півгодини. Вогонь пошкодив веранду, дах будинку та особисте майно. При ліквідації пожежі постраждала молода жінка – вона отримала отруєння продуктами горіння.

Постраждалу бригадою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні, стан її здоров'я середньої тяжкості. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення електропроводки в будинку.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу. Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.