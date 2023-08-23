Окупанти атакували Одещину «Шахедами»

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 23 серпня російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували південь Одеської області. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністраці Сергій Братчук у Telegram.

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«Шахедна» атака на південь Одещини триває. Усі її підсумки лише від офіційних представників», – заявив посадовець.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині, і рухається на захід.

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Зазначимо, що в Одеській області триває повітряна тривога. Жителям регіону слід перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершився 545-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.