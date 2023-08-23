Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Окупанти атакували Одещину «Шахедами»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакували Одещину «Шахедами»
Ворог тероризує Одещину дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 23 серпня російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували південь Одеської області. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністраці Сергій Братчук у Telegram.

«Шахедна» атака на південь Одещини триває. Усі її підсумки лише від офіційних представників», – заявив посадовець.

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині, і рухається на захід.

Зазначимо, що в Одеській області триває повітряна тривога. Жителям регіону слід перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершився 545-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Одещина безпілотник вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух у Кривому Розі стався рано-вранці
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
Вчора, 06:44
Вперше Кримський міст зазнав удару 8 жовтня 2022 року
Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)
19 серпня, 09:44
Вибухи було чути у різних населених пунктах окупованого Криму
Окупанти заявили про збиття над Кримом «української ракети»
19 серпня, 07:53

Новини

Окупанти атакували Одещину «Шахедами»
Окупанти атакували Одещину «Шахедами»
В Одесі голови ОСББ влаштували бійку через каналізаційний люк (відео)
В Одесі голови ОСББ влаштували бійку через каналізаційний люк (відео)
Труханов виступив проти знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі
Труханов виступив проти знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
Змушував підлеглих будувати дім. Посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
На Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП
На Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку і втік з місця ДТП
Атака на Ренійський порт: названо збитки
Атака на Ренійський порт: названо збитки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
20K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
17K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
13K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
6996
Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України
6843
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту