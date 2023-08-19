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Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)
Вперше Кримський міст зазнав удару 8 жовтня 2022 року
фото з відкритих джерел

Команда СБУ замаскувала вибухівку під рулони плівки, яку перевозила вантажівка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як його команда перший раз підривала Кримський міст у жовтні 2022 року. Втемну було використано багатьох росіян. Деталями операції Малюк поділився в інтерв’ю журналу NV.

За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка.

У Службі безпеки навіть оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву Кримського моста. Як розповів Малюк, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото) фото 1
Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото) фото 2

Окрім того, СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож, 8 жовтня 2022 року вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.

«Ми сім кіл пекла пройшли, використали втемну стільки росіян!» – розповів голова СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року.

Також СБУ опублікувала відео, в якому показала, який вигляд мають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк», що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.

Теги: Крим вибух окупанти СБУ війна міст Василь Малюк

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