Малюк уперше розповів, як СБУ підірвала Кримський міст у жовтні (фото)

Команда СБУ замаскувала вибухівку під рулони плівки, яку перевозила вантажівка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як його команда перший раз підривала Кримський міст у жовтні 2022 року. Втемну було використано багатьох росіян. Деталями операції Малюк поділився в інтерв’ю журналу NV.

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За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка.

У Службі безпеки навіть оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву Кримського моста. Як розповів Малюк, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

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Окрім того, СБУ «обійшла» спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож, 8 жовтня 2022 року вантаж «плівки» злетів у повітря на середині мосту.

«Ми сім кіл пекла пройшли, використали втемну стільки росіян!» – розповів голова СБУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року.

Також СБУ опублікувала відео, в якому показала, який вигляд мають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк», що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

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Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.