Отруєння у таборі на Одещині: кількість постраждалих зросла до 60
54 постраждалих - діти
15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо
Кількість потерпілих, що отруїлися в спортивно-оздоровчому таборі «Медик-2» в селищі Сергіївка на Одещині, зросла до 60. З них 54 – діти.
Як повідомляє ТСН, 15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо, решту малюків після стабілізації стану батьки забрали зі стаціонару додому.
«Перші симптоми в дітей з'явилися в четвер увечері. Усю ніч «швидкі» курсували між табором та лікарнями. Попередньо, причина хвороби – харчове отруєння. Заклад нині працює, в ньому залишаються понад півтори сотні дітей, однак на території табору постійно чергує лікар-інфекціоніст», - йдеться у сюжеті.
Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.
Згодом кількість постраждалих зросла до 52.
До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.
Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.