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    Отруєння у таборі на Одещині: кількість постраждалих зросла до 60

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    <p>54 постраждалих &nbsp;- діти</p> - Отруєння у таборі на Одещині: кількість постраждалих зросла до 60

    54 постраждалих  - діти

    15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо

    Кількість потерпілих, що отруїлися в спортивно-оздоровчому таборі «Медик-2» в селищі Сергіївка на Одещині, зросла до 60. З них 54 – діти.

    Як повідомляє ТСН, 15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо, решту малюків після стабілізації стану батьки забрали зі стаціонару додому.

    «Перші симптоми в дітей з'явилися в четвер увечері. Усю ніч «швидкі» курсували між табором та лікарнями. Попередньо, причина хвороби – харчове отруєння. Заклад нині працює, в ньому залишаються понад півтори сотні дітей, однак на території табору постійно чергує лікар-інфекціоніст», - йдеться у сюжеті.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

    Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

    До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

    Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.

    здоров'я діти відпочинок отруєння Одещина лікарня
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