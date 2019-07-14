Отруєння у таборі на Одещині: кількість постраждалих зросла до 60



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54 постраждалих - діти

15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо

Кількість потерпілих, що отруїлися в спортивно-оздоровчому таборі «Медик-2» в селищі Сергіївка на Одещині, зросла до 60. З них 54 – діти.

Як повідомляє ТСН, 15 дітей залишаються в лікарнях Білгорода-Дністровського та Шабо, решту малюків після стабілізації стану батьки забрали зі стаціонару додому.

«Перші симптоми в дітей з'явилися в четвер увечері. Усю ніч «швидкі» курсували між табором та лікарнями. Попередньо, причина хвороби – харчове отруєння. Заклад нині працює, в ньому залишаються понад півтори сотні дітей, однак на території табору постійно чергує лікар-інфекціоніст», - йдеться у сюжеті.

Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.