У канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб



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Через інцидент в готелі перекрили подачу газу і запустили процес вентиляції приміщень

Стан 15 постраждалих оцінюється як критичний

У готелі Super 8 Motel West у канадському місті Вінніпег 9 липня стався витік чадного газу. В результаті інциденту постраждали 46 осіб, повідомив телеканал CBC.

Відзначається, що стан 15 постраждалих оцінюється як критичний. Загалом на момент інциденту в готелі перебували 52 людини і собака.

При цьому, як повідомила у Twitter компанія Manitoba Hydro, що представляє послуги з газопостачання, інцидент не слід вважати «витоком газу».

«Це було отруєння чадним газом. Чадний газ виробляється в результаті неповного згоряння відпрацьованого газу в газових плитах/неповної вентиляції газових плит, опалювальних котлів, печей, барбекю, що використовують пропан, газових водонагрівачів та сушарок для білизни», - йдеться в заяві компанії.

Через інцидент в готелі перекрили подачу газу і запустили процес вентиляції приміщень.

Нагадаємо, у червні неподалік від центральної частини Відня стався потужний вибух у п’ятиповерховому житловому будинку, який в результаті частково було зруйновано. Впало декілька перекриттів поверхів, у сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За даними поліції, постраждали близько 10 осіб, Попередня версія – вибух стався через витік побутового газу в одній з квартир.