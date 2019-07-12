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    Події в Україні

    На Одещині отруїлося понад 40 дітей

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    &nbsp;Наразі медики з'ясовують причини виникнення отруєння - На Одещині отруїлося понад 40 дітей
     Наразі медики з'ясовують причини виникнення отруєння

    Подія відбулась у оздоровчо-спортивному таборі «Медик – 2», де перебуває 226 дітей віком від 7 до 14 років

    На Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

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    Як зазначається, подія відбулась у оздоровчо-спортивному таборі «Медик – 2» Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану. В таборі перебуває 226 дітей віком від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46. За даними медиків, у дітей гострий гастроентероколіт.

    «32 дитини перебуває у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних - в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у с. Шабо», -  повідомили у пресслужбі.

     Наразі медики з'ясовують причини виникнення отруєння.

    «З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням даного об’єкту та інспектуванням закладу», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

    Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.

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