На Одещині отруїлося понад 40 дітей



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Наразі медики з'ясовують причини виникнення отруєння

Подія відбулась у оздоровчо-спортивному таборі «Медик – 2», де перебуває 226 дітей віком від 7 до 14 років

На Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, подія відбулась у оздоровчо-спортивному таборі «Медик – 2» Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану. В таборі перебуває 226 дітей віком від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46. За даними медиків, у дітей гострий гастроентероколіт.

«32 дитини перебуває у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних - в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у с. Шабо», - повідомили у пресслужбі.

Наразі медики з'ясовують причини виникнення отруєння.

«З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням даного об’єкту та інспектуванням закладу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.