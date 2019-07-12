Отруєння на Одещині: кількість госпіталізованих дітей зросла до 50
Перебіг захворювання в усіх госпіталізованих – середньої тяжкості
Кількість осіб, які були госпіталізовані до лікарень із харчовим отруєнням з табору в Одеській області, зросла до 52, у тому числі 50 дітей.
Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.
За даними Центру, серед 244 відпочивальників та персоналу в дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2» (смт Сергіївка, Білгород-Дністровський район Одеської області) госпіталізовано до районних лікарень із попереднім діагнозом харчової токсикоінфекції 52 людини, зокрема 50 дітей.
Місцеві медики повідомили, що все необхідне для лікування постраждалих є, а в самому таборі працює «швидка» та інфекціоніст із метою активного виявлення хворих.
Перебіг захворювання в усіх госпіталізованих – середньої тяжкості.
Також у Центрі додали, що постраждалі діти прибули на відпочинок 9-11 липня з Київської, Чернігівської та Харківської областей.
Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.
До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.