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    Отруєння на Одещині: кількість госпіталізованих дітей зросла до 50

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    У таборі в&nbsp;Одеській області отруїлися 52 особи - Отруєння на Одещині: кількість госпіталізованих дітей зросла до 50
    У таборі в Одеській області отруїлися 52 особи

    Перебіг захворювання в усіх госпіталізованих – середньої тяжкості

    Кількість осіб, які були госпіталізовані до лікарень із харчовим отруєнням з табору в Одеській області, зросла до 52, у тому числі 50 дітей.

    Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

    За даними Центру, серед 244 відпочивальників та персоналу в дитячому оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2» (смт Сергіївка, Білгород-Дністровський район Одеської області) госпіталізовано до районних лікарень із попереднім діагнозом харчової токсикоінфекції 52 людини, зокрема 50 дітей.

    Місцеві медики повідомили, що все необхідне для лікування постраждалих є, а в самому таборі працює «швидка» та інфекціоніст із метою активного виявлення хворих.

    Перебіг захворювання в усіх госпіталізованих – середньої тяжкості.

    Також у Центрі додали, що постраждалі діти прибули на відпочинок 9-11 липня з Київської, Чернігівської та Харківської областей.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

    До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

    Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.
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