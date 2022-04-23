Росія «денацифікувала» мертвих: ракета влучила у кладовище в Одесі (фото)

Окупанти випустили по Одесі шість ракет

Сьогодні, 23 квітня, під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Внаслідок цього зруйновано понад 1000 кв. м території кладовища.

«Це теж «денацифікація»? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих», - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.