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    Росія «денацифікувала» мертвих: ракета влучила у кладовище в Одесі (фото)

    Зруйновано понад 1000 кв. м території кладовища - Росія «денацифікувала» мертвих: ракета влучила у кладовище в Одесі (фото)
    Зруйновано понад 1000 кв. м території кладовища
    фото: Одеська міська рада

    Окупанти випустили по Одесі шість ракет

    Сьогодні, 23 квітня, під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів. Про це повідомляє Одеська міська рада.

    Внаслідок цього зруйновано понад 1000 кв. м території кладовища.

    «Це теж «денацифікація»? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих», - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    За останніми даними, в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія «денацифікувала» мертвих: ракета влучила у кладовище в Одесі (фото)