Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)

Рятувальники повідомляють про загибель шести осіб

23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання снаряда в 16-поверховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на четвертому та п’ятому поверхах. Про це повідомляє ДСНС України.

Близько 17:00 пожежу на площі 220 кв. м було ліквідовано.

На даний час відомо про загибель шести осіб, з яких одна дитина, постраждало 18 осіб.

З-під завалів врятовано дві особи, евакуйовано 86 осіб.

Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

Після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів.

Повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.