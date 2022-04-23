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    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)

    Рятувальники евакуювали з будинку 86 осіб - Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)
    Рятувальники евакуювали з будинку 86 осіб
    фото: ДСНС

    Рятувальники повідомляють про загибель шести осіб

    23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання снаряда в 16-поверховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на четвертому та п’ятому поверхах. Про це повідомляє ДСНС України.

    Близько 17:00 пожежу на площі 220 кв. м було ліквідовано.

    На даний час відомо про загибель шести осіб, з яких одна дитина, постраждало 18 осіб.

    З-під завалів врятовано дві особи, евакуйовано 86 осіб.

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    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)
    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)

    Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    Після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів.

    Повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули п’ять осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Теги: росія окупанти ДСНС Одеса війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: рятувальники показали руйнівні наслідки (фото, відео)