Окупанти випустили по Одесі шість ракет, є загиблі

Дві ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки

Сьогодні, 23 квітня, літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі чотири ракети. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«З 14:00 до 15:00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря», - йдеться в повідомленні.

Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та два БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України.

«На жаль, дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки», - повідомили військові.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, внаслідок удару загинули три особи.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що наразі в місті триває рятувальна операція. Він також закликав не викладати фото та відео з місця події.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби