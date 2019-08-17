Після трагедії в Одесі, Гройсман доручив перевірити готелі й санаторії



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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розпочати перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв.

Про це він написав у Facebook.

«Пожежа в Одесі. Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей. Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об’єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані», – зазначив глава уряду.

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше вісім осіб.