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    Після трагедії в Одесі, Гройсман доручив перевірити готелі й санаторії

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Володимир Гройсман - Після трагедії в Одесі, Гройсман доручив перевірити готелі й санаторії
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

    Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – Гройсман

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розпочати перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв.

    Про це він написав у Facebook.

    «Пожежа в Одесі. Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей. Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об’єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані», – зазначив глава уряду.

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    Як повідомлялося, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше вісім осіб.

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