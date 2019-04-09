На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)



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Ліквідація пожежі у будинку на вул. Макіївській Фото: ДСНС

Пожежа виникла в одній із квартир на балконі з розповсюдженням вогню на балкон поверхом вище

Сьогодні, 9 квітня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Макіївській, 7. Інформація про загоряння надійшло до Служби порятунку 101 о 12:35.

На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що займання виникло на 8-му поверсі в одній із квартир на балконі з розповсюдженням вогню на балкон поверхом вище. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

О 13:02 бійці локалізували пожежу, а о 13:15 ліквідували.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.