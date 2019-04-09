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    На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)

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    Ліквідація пожежі у будинку на вул. Макіївській - На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)
    Ліквідація пожежі у будинку на вул. Макіївській
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла в одній із квартир на балконі з розповсюдженням вогню на балкон поверхом вище

    Сьогодні, 9 квітня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Макіївській, 7. Інформація про загоряння надійшло до Служби порятунку 101 о 12:35.

    На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що займання виникло на 8-му поверсі в одній із квартир на балконі з розповсюдженням вогню на балкон поверхом вище. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 13:02 бійці локалізували пожежу, а о 13:15 ліквідували.

    На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

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    На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)
    На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)
    На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)
    На Оболоні горіли два поверхи будинку (фото)

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    пожежа
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