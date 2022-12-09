П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)

Люди обурені бездіяльністю місцевих електриків

Одесити перекрили дорогу через довготривалу відсутність світла. Місцеві запевняють, що електроенергії у будинках немає вже п'ять діб. Відео протестів опублікували у мережі місцеві пабліки.

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На вулиці вийшли жителі району Лузанівка. Вони обурені бездіяльністю електриків.

Місцеві розповіли, що п'ять днів тому у їхньому будинку перегорів щитовий кабель, але електрики і досі не можуть його відремонтувати.

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«Аварійні служби не реагують на виклики. Відправляють п'яних електриків, ті нічого не ремонтують», – розповіла місцева жителька.

Зазначимо, що це вже не вперше одесити виходять на акції протесту проти відключень світла.

Так, 19 листопада жителі одного з районів Одеси перекрили дорогу через відсутність світла. Люди бунтували проти бездіяльності електриків, які не могли розібратися хто винен у тому, що сім будинків без світла вже п'яту добу.