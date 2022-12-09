Головна Одеса Новини
search button user button menu button

П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
Одесити перекрили дорогу через відсутність світла у будинках
скріншот

Люди обурені бездіяльністю місцевих електриків

Одесити перекрили дорогу через довготривалу відсутність світла. Місцеві запевняють, що електроенергії у будинках немає вже п'ять діб. Відео протестів опублікували у мережі місцеві пабліки.

На вулиці вийшли жителі району Лузанівка. Вони обурені бездіяльністю електриків.

Місцеві розповіли, що п'ять днів тому у їхньому будинку перегорів щитовий кабель, але електрики і досі не можуть його відремонтувати.

«Аварійні служби не реагують на виклики. Відправляють п'яних електриків, ті нічого не ремонтують», – розповіла місцева жителька.

Зазначимо, що це вже не вперше одесити виходять на акції протесту проти відключень світла.

Так, 19 листопада жителі одного з районів Одеси перекрили дорогу через відсутність світла. Люди бунтували проти бездіяльності електриків, які не могли розібратися хто винен у тому, що сім будинків без світла вже п'яту добу.

Теги: Одеса одесити відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Містян закликають враховувати потенційну небезпеку під час організації дозвілля
До узбережжя Одеської області винесло якірну міну (відео)
4 грудня, 21:05
Підозрюваний катував і залякував людей та незаконно захоплював нерухомість
Разом із окупантами катував українців: в Одесі перед судом постане ексміліціонер
4 грудня, 14:30
У межах якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки невідомо
У мерії Одеси відбувся обшук
5 грудня, 15:36

Новини

П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Полював за «Нептунами»: СБУ затримала в Одесі російського агента
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі
Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі
Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури
Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
21K
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій
12K
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
9041
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
9006
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову
7796
У Севастополі «бавовна» під час повітряної тривоги

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Вчора, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
7 грудня, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту