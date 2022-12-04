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До узбережжя Одеської області винесло якірну міну (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
До узбережжя Одеської області винесло якірну міну (відео)
Містян закликають враховувати потенційну небезпеку під час організації дозвілля
фото з відкритих джерел

Морське узбережжя й надалі залишається лінією оборони, тому на березі часто помічають міни

Внаслідок шторму до узбережжя Одеської області винесло якірну міну. Її вже оперативно знищили. Про це повідомляє Facebook-сторінка Оперативного командування «Південь».

«Завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони снаряд контрольовано знищено», – повідомили в ОК «Південь».

Зазначається, що морське узбережжя й надалі залишається лінією оборони, через що штормова погода інколи виносить до берега такі «сюрпризи».

Містян закликають враховувати такі випадки під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях.

Нагадаємо, перші українські військовослужбовці вже почали проходити курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів.

Також повідомлялося, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю. У навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Крім того, США змінять підхід щодо навчань українських військових. Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

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Теги: Одещина війна міни зброя

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