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Разом із окупантами катував українців: в Одесі перед судом постане ексміліціонер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Разом із окупантами катував українців: в Одесі перед судом постане ексміліціонер
Підозрюваний катував і залякував людей та незаконно захоплював нерухомість
Одеська обласна прокуратура

Чоловік схиляв до співпраці з РФ представників українських держорганів

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника ГУ МВС України в Донецькій області за фактами державної зради та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ексміліціонер з Маріуполя, який звільнився з правоохоронних органів у 2014 році, добровільно перейшов на біг ворога та вступив на службу до військового підрозділу РФ. Він обійняв посаду заступника так званого «коменданта – начальника гарнізону» окупаційних військ, який дислокувався на території смт. Лазурне, під позивним «Грек». До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Чоловік схиляв до співпраці з окупаційною владою РФ представників українських держорганів та органів місцевого самоврядування, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Спільно з представниками збройних сил, спецслужб, правоохоронних органів РФ катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.

На початку квітня обвинувачений разом з військовими держави-агресора затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Тривалий час чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих мешканців, які можуть співпрацювати і надавати інформацію співробітникам СБУ.

Раніше повідомлялося, що агент ФСБ у Одесі фільмував позиції Сил оборони на відеореєстратор.

Теги: Україна окупанти росія війна Одеса

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