Одесити перекрили дорогу через відсутність світла у будинках (відео)

Люди бунтують «проти бездіяльності електриків»

Протести в Одесі продовжуються. Люди знову перекрили дорогу через відсутність світла. Відповідні відео з’явилися у місцевих Telegram-каналах.

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Зазначається, що люди бунтують не проти відключення електроенергії, а проти бездіяльності електриків, які не можуть розібратися хто винен у тому, що сім будинків без світла вже п'яту добу, хоча напруга на мікрорайон включають регулярно.

Люди запевняють, що світло горить скрізь, окрім цих будинків.

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Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники вкотре випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл енергетичної та газовидобувної інфраструктури України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.