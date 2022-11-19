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Одесити перекрили дорогу через відсутність світла у будинках (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одесити перекрили дорогу через відсутність світла у будинках (відео)
скрін з відео

Люди бунтують «проти бездіяльності електриків»

Протести в Одесі продовжуються. Люди знову перекрили дорогу через відсутність світла. Відповідні відео з’явилися у місцевих Telegram-каналах.

Зазначається, що люди бунтують не проти відключення електроенергії, а проти бездіяльності електриків, які не можуть розібратися хто винен у тому, що сім будинків без світла вже п'яту добу, хоча напруга на мікрорайон включають регулярно.

Люди запевняють, що світло горить скрізь, окрім цих будинків.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники вкотре випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. 

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл енергетичної та газовидобувної інфраструктури України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу

Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення

Теги: Одеса війна росія окупанти Україна електроенергія

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