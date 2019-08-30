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    В Одесі укріплять схил у районі Дачі Ковалевського

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    В Одесі укріплять схил у районі Дачі Ковалевського

    У районі Дачі Ковалевського планують провести роботи зі зміцнення схилу і стабілізації зсувних процесів

    Замовником проведення робіт за адресою: вул. Дача Ковалевського, 91, 93 виступить управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради.

    Відповідне рішення прийнято сьогодні, 29 серпня 2019 року, під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

    Роботи зі стабілізації зсувних процесів будуть проводитися інвестором із залученням позабюджетних коштів (на ділянках схилу по вул. Дача Ковалевського, 91 і суміжному - вул. Дача Ковалевського, 93, під дитячим оздоровчо-спортивним табором «Вікторія»).

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    Під час проведення робіт планується облаштувати підпірну стінку, а також виконати водозниження ґрунтових вод і стабілізувати роботу дренажної системи. Це дозволить зміцнити схил, стабілізувати зсувні процеси на зазначеній території, а також створити умови для її безпечної експлуатації.

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