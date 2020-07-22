Музичний фестиваль «За всю Одесу» відбудеться у серпні



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У місті відбудеться міжнародний фестиваль одеської пісні «За всю Одесу»

З 13 по 15 серпня 2020 року в Літньому театрі Морвокзалу пройде I Міжнародний фестиваль одеської пісні «За всю Одесу».

У фестивалі візьмуть участь такі відомі артисти, як Гарік Кричевський, Валентин Куба і Фелікс Шиндер.

Через загальний карантин, приїзд деяких учасників, зокрема із США та Ізраїлю, поки що залишається під питанням. Проте, вже є підтвердження про приїзд музикантів з Європи.

Фестиваль триватиме три дні.

У перший день, який організатори назвали «море талантів», виступити зможуть усі артисти, які до 31 липня 2020 року надішлють в оргкомітет фестивалю якісне демо свого виконання відомої Одеської пісні.

На другій і третій дні на сцені Літнього театру Морвокзалу одеські пісні і власні хіти виконають популярні артисти.

«Чому ми вирішили провести фестиваль? Про жодне місто на Землі не написано стільки пісень, скільки про Одесу. Всіма улюблених «Костю моряка» або «посміхаючись Дюку» знають і співають навіть ті, хто жодного разу не був в Одесі. Тому ми вважаємо, що одеські пісні - це теж пам'ятки Одеси! І берегти, піклуватися про них потрібно не менше, ніж про Потьомкінські сходи, Оперний Театр або свіжість тюльки для биточків», – кажуть організатори.

Програма фестивалю:



13 августа, 19:40 - Фестиваль одеської пісні «За всю Одесу» - «Море талантів» і спеціальний гість - Валентин Куба.

14 августа, 19:40 - Фестиваль одеської пісні «За всю Одесу». Великий концерт двох зірок: Гарік Кричевський та Валентин Куба, клезмер-бенд «Мамині діти».



15 августа, 19:40 - гала-концкерт за участю Гаріка Кричевського, Валентина Куби, Фелікса Шиндера і групи «Деньги вперед» та інших популярних артистів.

Початок фестивальної програми - 13 серпня о 19:40, Літній театр «Морвокзал».