Порятунок пенсіонера: у Вінниці бійці ДСНС витягли з води чоловіка

Рятувальники витягли чоловіка на берег і передали бригаді медиків

Сьогодні, 5 березня, у Вінниці під лід провалився 65-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужбу ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Подія сталася на річці Південний Буг в районі вулиці Бузький Узвіз. Рятувальники за допомогою мотузки й човна витягли чоловіка на берег і передали бригаді медиків.

Нагадаємо, на Київщині у Білоцерківському районі двоє дітей провалилися під кригу. 9-річного хлопчика встигли врятувати очевидці, а 10-річна дівчинка потонула.

Подія сталася у селі с. Шкарівка Білоцерківського району. Бійці чергового караулу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, що прибули на місце, встановили, що одну дитину вдалося врятувати мешканцям села, а інша дівчинка 2010 року народження потонула. Тож рятувальники дістали тіло дитини з-під криги р. Рось.