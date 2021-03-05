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    Порятунок пенсіонера: у Вінниці бійці ДСНС витягли з води чоловіка

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    Подія сталася на річці Південний Буг - Порятунок пенсіонера: у Вінниці бійці ДСНС витягли з води чоловіка
    Подія сталася на річці Південний Буг
    фото: vn.dsns.gov.ua

    Рятувальники витягли чоловіка на берег і передали бригаді медиків

    Сьогодні, 5 березня, у Вінниці під лід провалився 65-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужбу ГУ ДСНС у Вінницькій області.

    Подія сталася на річці Південний Буг в районі вулиці Бузький Узвіз. Рятувальники за допомогою мотузки й човна витягли чоловіка на берег і передали бригаді медиків.

    Нагадаємо, на Київщині у Білоцерківському районі двоє дітей провалилися під кригу. 9-річного хлопчика встигли врятувати очевидці, а 10-річна дівчинка потонула.

    Подія сталася у селі с. Шкарівка Білоцерківського району. Бійці чергового караулу 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, що прибули на місце, встановили, що одну дитину вдалося врятувати мешканцям села, а інша дівчинка 2010 року народження потонула. Тож рятувальники дістали тіло дитини з-під криги р. Рось.

    Теги: ДСНС рятувальники Вінниччина річка
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