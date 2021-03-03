Пожежа в Одеському коледжі: саботаж з боку прокурора
Батьки загиблих унаслідок пожежі планують скаржитися на поведінку прокурора
Остання засідання тривало не більш як 15 хвилин
У Приморському районному суді Одеси продовжують розгляд справи по суті щодо пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Суддя Віктор Попревич погодив клопотання прокурора Євгена Антощука та долучив один том письмових доказів із 34, повідомляє Суспільне.
Після того, як Попревич погодив клопотання, прокурор заявив, що інші томи справи сьогодні не брав.
«Станом на сьогодні це всі докази, які ми просимо долучити», – заявив Антощук.
У відповідь суддя заявив, що це «саботаж з боку прокурора». Адже для продовження дослідження документів під час засідання 3 березня виділили півтори години, натомість все засідання тривало не більш як 15 хвилин.
«Це безвідповідально. Прокурор зриває судове засідання, це саботаж. Кажу це офіційно. Прошу, щоб це відбулося востаннє», – заявив Попревич.
Після засідання мати одного із загиблих учнів коледжу Олена Трофимчук заявила, що не розуміє позиції прокурора. Тому батьки загиблих унаслідок пожежі планують скаржитися на його поведінку.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася у 2019 році. Внаслідок трагедії загинуло 16 людей. Наразі на лаві підсудних – три нинішніх та один колишній співробітник закладу, яких обвинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки.
- Пожежа в Одеському коледжі спалахнула вранці 4 грудня 2019 року. Унаслідок події загинуло 16 людей.
- За повідомленням прем'єра Гончарука, востаннє будівлю коледжу перевіряли 5 років тому, у червні 2014 року.
- 10 грудня 2019 року директорці одеського коледжу економіки, права та готельно–ресторанного бізнесу Любові Кочерзі оголосили підозру. Їй закидають службову недбалість.
- 13 січня 2020 року слідство запідозрило у службовій недбалості ще одну працівницю коледжу – завідувачку господарством Тетяну Фоміч. 15 січня її відправили під домашній арешт.
- 15 травня підозрюваними оголосили завідувачку денного відділення економіки та підприємництва коледжу й ексзаступника директора з адміністративно-господарської роботи.
- 18 травня суд відправив під цілодобовий домашній арешт завідувачку денного відділення економіки та підприємництва Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
- 25 травня громадська діячка Олена Ротарі на своїй сторінці в Facebook опублікувала заяву на підтримку підозрюваного – колишнього заступника директора, одеського поета Андрія Хаєцького. На підтримку підозрюваного також виступили громадські діячі, представники творчої спільноти, волонтери.
- 28 травня Апеляційний суд Одеси звільнив з-під варти ексзаступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Андрія Хаєцького. Рішенню суду передували численні акції протесту та інтернет-флешмоб, який на підтримку затриманого розгорнули активісти.
- 4 червня прокурори направили на розгляд Приморського районного суду обвинувальний акт щодо чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в Одеському коледжі економіки.