Пожежа в Одеському коледжі: саботаж з боку прокурора

Остання засідання тривало не більш як 15 хвилин

У Приморському районному суді Одеси продовжують розгляд справи по суті щодо пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Суддя Віктор Попревич погодив клопотання прокурора Євгена Антощука та долучив один том письмових доказів із 34, повідомляє Суспільне.

Після того, як Попревич погодив клопотання, прокурор заявив, що інші томи справи сьогодні не брав.

«Станом на сьогодні це всі докази, які ми просимо долучити», – заявив Антощук.

У відповідь суддя заявив, що це «саботаж з боку прокурора». Адже для продовження дослідження документів під час засідання 3 березня виділили півтори години, натомість все засідання тривало не більш як 15 хвилин.

«Це безвідповідально. Прокурор зриває судове засідання, це саботаж. Кажу це офіційно. Прошу, щоб це відбулося востаннє», – заявив Попревич.

Після засідання мати одного із загиблих учнів коледжу Олена Трофимчук заявила, що не розуміє позиції прокурора. Тому батьки загиблих унаслідок пожежі планують скаржитися на його поведінку.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася у 2019 році. Внаслідок трагедії загинуло 16 людей. Наразі на лаві підсудних – три нинішніх та один колишній співробітник закладу, яких обвинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки.