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    Коронавірус на Одещині: хворобу підтвердили у 372 мешканців області

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    Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону - Коронавірус на Одещині: хворобу підтвердили у 372 мешканців області
    Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону
    фото: з відкритих джерел

    З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 372 мешканців Одеської області. З них 19 дітей та 18 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону. З них 4 тисячі 207 дітей та 2 тисячі 960 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини. 1 тисяча 4603 мешканці області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 39524 (діти – 1716, медпрацівники – 1100);

    м. Б.-Дністровський – 1284 (діти – 39, медпрацівники – 68);

    м. Ізмаїл – 5180 (діти – 166, медпрацівники – 165);

    м.Чорноморськ – 4372 (діти - 362, медпрацівники – 52);

    м. Теплодар – 421 (діти – 17, медпрацівники – 14);

    м. Южний – 1941 (діти – 95, медпрацівники - 28);

    м. Балта – 802 (діти – 13, медпрацівники – 76);

    м. Подільськ – 768 (діти – 40, медпрацівники - 50);

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    Теги: Одещина коронавірус
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