Коронавірус на Одещині: хворобу підтвердили у 372 мешканців області
З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини
За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 372 мешканців Одеської області. З них 19 дітей та 18 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.
Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону. З них 4 тисячі 207 дітей та 2 тисячі 960 медпрацівники.
Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини. 1 тисяча 4603 мешканці області, у яких підтвердили інфікування, померли.
Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:
м. Одеса – 39524 (діти – 1716, медпрацівники – 1100);
м. Б.-Дністровський – 1284 (діти – 39, медпрацівники – 68);
м. Ізмаїл – 5180 (діти – 166, медпрацівники – 165);
м.Чорноморськ – 4372 (діти - 362, медпрацівники – 52);
м. Теплодар – 421 (діти – 17, медпрацівники – 14);
м. Южний – 1941 (діти – 95, медпрацівники - 28);
м. Балта – 802 (діти – 13, медпрацівники – 76);
м. Подільськ – 768 (діти – 40, медпрацівники - 50);