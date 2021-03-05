Коронавірус на Одещині: хворобу підтвердили у 372 мешканців області

Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону

З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 372 мешканців Одеської області. З них 19 дітей та 18 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на друге березня коронавірусну інфекцію діагностували у 87 тисяч 582 мешканців регіону. З них 4 тисячі 207 дітей та 2 тисячі 960 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 664 людини. 1 тисяча 4603 мешканці області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 39524 (діти – 1716, медпрацівники – 1100);

м. Б.-Дністровський – 1284 (діти – 39, медпрацівники – 68);

м. Ізмаїл – 5180 (діти – 166, медпрацівники – 165);

м.Чорноморськ – 4372 (діти - 362, медпрацівники – 52);

м. Теплодар – 421 (діти – 17, медпрацівники – 14);

м. Южний – 1941 (діти – 95, медпрацівники - 28);

м. Балта – 802 (діти – 13, медпрацівники – 76);

м. Подільськ – 768 (діти – 40, медпрацівники - 50);