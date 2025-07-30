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Прикордонники Одещини викрили особу в стилі «total-black» (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Прикордонники Одещини викрили особу в стилі «total-black» (відео)
Справу скеровано до суду
колаж: glavcom.ua

На Одещині прикордонники викрили чоловіка у жіночому вбранні, що намагався перетнути кордон

Прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили незвичайного порушника на автодорозі «Одеса-Рені», який спробував незаконно перетнути державний кордон. Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці звернули увагу на особу, одягнену в стилі «total-black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як з'ясувалося, особа, яка видавала себе за панянку, насправді виявилася 30-річним чоловіком. Він розповів, що придбав цей одяг у секонд-хенді Одеси, аби «змінити стать» і таким чином обійти прикордонний контроль. Цікаво, що подорожував чоловік разом зі своєю співмешканкою. Аби не привертати увагу інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.

На автодорозі «Одеса-Рені» прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили порушника, який намагався незаконно перетнути кордон.

Однак ця спроба ввести в оману прикордонників тривала недовго – лише до контрольного посту. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену, отримав підозру.

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Теги: Одеська облрада кордон прикордонники

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