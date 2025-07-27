На Одещині повалене вітром дерево вбило дитину, четверо поранені

Повалене дерево вбило підлітка та травмувало чотирьох під час негоди

Сьогодні вдень на Подільщині, у місті Балта, сталася трагічна подія: внаслідок негоди повалене дерево вбило підлітка та поранило ще чотирьох дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Одещини.

Інцидент стався, коли група підлітків відпочивала біля річки. Раптово почалася негода, здійнявся сильний вітер, що призвів до падіння дерева прямо на намет, у якому перебували діти.

фото: ДСНС Одещини

На місце події оперативно прибули рятувальники. З-під дерева вдалося визволити чотирьох дітей, яких негайно передали медикам. На жаль, п'яту дитину врятувати не вдалось.

фото: ДСНС Одещини

Наразі всі обставини трагедії встановлюють представники поліції.

Нагадаємо, в Одесі пролунали вибухи. Працювали системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

Місцеві пабліки зауважують, що Одеса в густому диму після атаки дронів.