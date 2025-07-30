Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі

Начальник одного з районних ТЦК та СП столиці сприяв втікачу Брагінському з виїздом за межі країни

Експосадовцю ТЦК та СП загрожує до семи років позбавлення волі

Колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену, отримав підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

«Рішенням лікарської комісії посадовця було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Сприяв втікачу з виїздом за межі країни на той час начальник одного з районних ТЦК та СП столиці. Саме він організував виготовлення підроблених документів, які надали можливість безперешкодно виїхати за кордон колишньому начальнику КП «Київський метрополітен», – йдеться у повідомленні.

4 фото На весь екран





Підозру отримав колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену фото: Національна поліція України

Експосадовцю ТЦК та СП загрожує до семи років позбавлення волі. Раніше поліцейські повідомили про підозру іншим учасникам корупційної схеми, серед яких – колишній посадовець метрополітену, голова та секретар військово-лікарської комісії, а також оператор відділення офіцерів запасу територіального центру комплектування.

У Нацполіції не називають особу, але з повідомлення зрозуміло, що мова йде про колишнього очільника столичного метрополітену Віктора Брагінського

У Нацполіції нагадали, що у листопаді 2024 року колишній очільник столичного метрополітену отримав підозру в неналежному виконанні службових обов'язків у справі, яка пов'язана із підтопленням тунелів метро між станціями «Деміївська» та «Либідська». Вже наступного місяця колишнього керівника столичного метрополітену правоохоронці оголосили в розшук.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

15 березня 2024 року Брагінський втратив посаду директора столичного метрополітену, яку обіймав десять років, після журналістського розслідування. Розслідувачі Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів ексдиректора метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.