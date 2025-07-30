Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
Начальник одного з районних ТЦК та СП столиці сприяв втікачу Брагінському з виїздом за межі країни
фото: Національна поліція України/Facebook

Експосадовцю ТЦК та СП загрожує до семи років позбавлення волі

Колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену, отримав підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

«Рішенням лікарської комісії посадовця було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу. Сприяв втікачу з виїздом за межі країни на той час начальник одного з районних ТЦК та СП столиці. Саме він організував виготовлення підроблених документів, які надали можливість безперешкодно виїхати за кордон колишньому начальнику КП «Київський метрополітен», – йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран
Підозру отримав колишній начальник ТЦК, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену
фото: Національна поліція України

Експосадовцю ТЦК та СП загрожує до семи років позбавлення волі. Раніше поліцейські повідомили про підозру іншим учасникам корупційної схеми, серед яких – колишній посадовець метрополітену, голова та секретар військово-лікарської комісії, а також оператор відділення офіцерів запасу територіального центру комплектування.

У Нацполіції не називають особу, але з повідомлення зрозуміло, що мова йде про колишнього очільника столичного метрополітену Віктора Брагінського

У Нацполіції нагадали, що  у листопаді 2024 року колишній очільник столичного метрополітену отримав підозру в неналежному виконанні службових обов'язків у справі, яка пов'язана із підтопленням тунелів метро між станціями «Деміївська» та «Либідська». Вже наступного місяця колишнього керівника столичного метрополітену правоохоронці оголосили в розшук.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

15 березня 2024 року Брагінський втратив посаду директора столичного метрополітену, яку обіймав десять років, після журналістського розслідування. Розслідувачі Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів ексдиректора метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Колишній керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. 

Читайте також:

Теги: метро розслідування Facebook поліція кордон розшук виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стосунки Алієва та Путіна стали напруженими ще після того, як Росія збила азербайджанський літак із ЗРК
Путін втратив союзника? Що відбувається між Азербайджаном та РФ
30 червня, 10:35
Слідчі встановили, що «бізнес» налагодив 49-річний чернівчанин
Столична поліція затримала організатора незаконного трансферу ухилянтів до Молдови
1 липня, 17:42
На дорогу в Північній Кароліні впав закрилок літака авіакомпанії Delta Airlines
У США літак Boeing 737 втратив важливу деталь під час польоту
3 липня, 12:20
Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу»
Названо фракцію Верховної Ради, депутати якої найбільш активні у соцмережах (графіка)
3 липня, 08:42
Десятки людей отримали укуси роззлючених бджіл
Масована атака бджіл у Франції: постраждали десятки людей
8 липня, 10:36
Нерегулярні перевізники, окрім «Нижанковичів», можуть зареєструватись на інші пункти пропуску
В одному з пунктів пропуску обмежено проїзд автобусів
9 липня, 16:40
Поліція затримала 28-річного чоловіка
Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного
19 липня, 07:44
У парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон
Верховна Рада обговорює можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років
19 липня, 16:24
Санкції статей, інкримінованих підозрюваним, передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом
25 липня, 10:41

Новини

Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
На Троєщині 19-річний водій вистрілив у чоловіка через зауваження щодо паркування авто
На Троєщині 19-річний водій вистрілив у чоловіка через зауваження щодо паркування авто
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА
Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)
Переповнені вагони труться об перон на кінцевій зупинці швидкісного трамвая у Києві (відео)
Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині
Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
53K
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
40K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
14K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
14K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua