Шторм на морі: рятувальники Одещини звернулися до відпочивальників

ДСНС: Не заходьте у воду, коли штормить!

На узбережжі Одещини в останні дні вирує штормовий вітер і піднімаються високі хвилі. Море залишається неспокійним, а купання в таких умовах становить серйозну небезпеку. Рятувальники закликають громадян до обережності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

«Цими днями на Одещині море дуже неспокійне: високі хвилі та сильний вітер створюють вкрай небезпечні умови для купання. Попри це, деякі відпочивальники ігнорують заборону та продовжують запливати на глибину та ще й на надувних матрацах та кругах. Вітер швидко відносить надувні плавзасоби далеко від берега, а хвиля може легко їх перевернути! І вибратись з води самостійно практично неможливо!», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники звернулися до громадян: «Задумайтесь, чи вартий такий відпочинок вашого життя. Не заходьте у воду, коли штормить! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Пам’ятайте, вода помилок не пробачає!».

Нагадаємо, вдень 27 липня на Подільщині, у місті Балта, сталася трагічна подія: внаслідок негоди повалене дерево вбило підлітка та поранило ще чотирьох дітей. Інцидент стався, коли група підлітків відпочивала біля річки. Раптово почалася негода, здійнявся сильний вітер, що призвів до падіння дерева прямо на намет, у якому перебували діти.

Як повідомлялося, 28 липня західну частину України накрив циклон Karlheinz (із центром над Польщею).