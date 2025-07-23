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Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників
фото з відкритих джерел

Перейменовано вулиці, названі на честь загиблих героїв російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника

Керівництво Дальницької громади, що на Одещині, провело низку перейменувань вулиць та провулків і нарвалась на критику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військового Олександра Рудоманова.

Причина: перейменовано вулиці, названі на честь загиблих героїв російсько-української війни Максима Бреславського та Дмитра Мельника.

Також перейменовано вулиці Івана Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка, Василя Вишиваного.

Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників фото 1

Нагадаємо, у квітні в Луцьку люди виступили проти перейменування вулиці на честь загиблого Героя України Тараса Чайки, який є уродженцем села Сокіл Луцького району. Частина жителів вулиці – проти перейменування. Жителі зібрали 127 підписів проти перейменування.

«Ми були вражені! У нас в будинку є загиблий Форманюк Віталій. Всі загиблі є герої, і їх ми повинні шанувати. Ми написали звернення, відправили голові міської ради, потім на департамент архітектури і містобудування і у всі фракції», – сказала лучанка.

Мешканка одного з будинків, мама полеглого військовослужбовця Віталія Форманюка Раїса Форманюк, розповіла: її син загинув в бою за Україну на Донеччину в липні 2022 року. Жінка проти перейменування вулиці. Просить залишити стару назву вулиці і військовослужбовець Олексій Хабаров. З його слів, на цій вулиці проживають військовослужбовці, які нині боронять країну.

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Теги: вулиця Одещина громада жінка

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