Прочитати десятитомну монографію Грушевського: в Одесі суддя покарав сепаратиста

Чоловік розмістив у соцмережах заклик, спрямований до повалення конституційного ладу

В Одесі чоловіка за сепаратизм засудили до прочитання історичної монографії Михайла Грушевського «Історія України-Руси». Також фігурант отримав чотири роки ув'язнення умовно. Відповідний вирок ухвалив суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов.

Встановлено, що навесні цього року фігурант розмістив у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» заклик, спрямований до повалення конституційного ладу.

Він написав, що Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста «збудовані російськими царями та князями», у зв'язку з чим, на його думку, не мають стосунку до України. У цьому дописі зловмисник заявив, що південний схід країни – це так звана «Новороссія», де живуть російські люди, яких «загнали в кредитну кабалу». Також засуджений висловився образливо на адресу державної влади України та закликав до збройного повстання.

Крім того, зловмисник розмістив малюнок у вигляді географічної «карти», на якій Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим зображені у складі РФ.

Як зазначається у вироку, одесита визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також на чоловіка покладено обов`язки, зокрема, прочитати монографію «Історія України-Руси».

Раніше Малиновський районний суд Одеси визнав винним різноробочого у крадіжці та призначив три роки позбавлення волі, які замінив на рік випробувального терміну. Додатково суддя Олександр Гарський визначив перелік художніх творів, які має прочитати обвинувачений: трилогію повістей Лева Толстого «Дитинство. Отроцтво. Юність» і вірш Івана Франка «Строфи». Раніше в Одесі крадія засудили до прочитання твору Толстого та вірша Франка.