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    Події в Україні

    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)

    У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування - Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування
    фото: Novosti-N

    За попередньою інформацією серед мирного населення жертв немає

    У результаті нічного обстрілу Миколаєва було пошкоджено автосалон і салон із продажу сільськогосподарської техніки. Про повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

    За попередньою інформацією серед мирного населення жертв немає.

    «Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучення в автосалон і салон із продажу сільгосптехніки. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім.

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    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)
    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)

    Голова миколаївської ОВА також зазначив, що вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

    У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)