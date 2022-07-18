Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив, куди влучили окупанти (фото)

У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування

За попередньою інформацією серед мирного населення жертв немає

У результаті нічного обстрілу Миколаєва було пошкоджено автосалон і салон із продажу сільськогосподарської техніки. Про повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За попередньою інформацією серед мирного населення жертв немає.

«Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучення в автосалон і салон із продажу сільгосптехніки. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім.

Голова миколаївської ОВА також зазначив, що вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. У Баштанському районі продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, сьогодні вночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.