  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні
рус
    Події в Україні

    Екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні

    На думку Джеймса Ставрідіса, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х - Екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні

    На думку Джеймса Ставрідіса, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х

    фото з відкритих джерел

    Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями

    Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.

    Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.

    На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».

    Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.

    «Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.

    За повідомленням американського інституту вивчення війни, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

    Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти НАТО армія війна українці військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні