Екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні

На думку Джеймса Ставрідіса, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х

Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями

Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.

Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.

На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».

Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.

«Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.

За повідомленням американського інституту вивчення війни, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.