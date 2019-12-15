П’ятнадцять одеситок отримали почесне звання «Мати-героїня» у 2019 році
За вагомий особистий внесок у виховання дітей 15-ти багатодітним одеситкам присвоєно у 2019 році почесне звання «Мати-героїня»
Протягом 2019 року міською комісією з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» було розглянуто та підтримано 20 кандидаток, з яких 15 відповідно до Указу Президента України від 07.12.2019 року № 893 вже отримали почесне звання за материнську самовідданість і зразкове виховання дітей.
Почесне звання «Мати-героїня» встановлено в Україні з метою зміцнення інституту сім’ї, відзначення матерів, які забезпечують умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я і духовного розвитку.
Указом Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» затверджено одноразову винагороду таким жінкам, яка виплачується у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 19 тис. 210 грн.
Крім матеріальної допомоги, держава гарантує пільги на житлово-комунальні послуги та пенсію за особливі заслуги перед Україною.
Порядок присвоєння почесного звання «Мати-героїня» врегульований Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001.
Почесне звання України «Мати-героїня» – державна нагорода, що надається Президентом України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, з урахуванням вагомого особистого внеску у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.