П’ятнадцять одеситок отримали почесне звання «Мати-героїня» у 2019 році



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За вагомий особистий внесок у виховання дітей 15-ти багатодітним одеситкам присвоєно у 2019 році почесне звання «Мати-героїня»

Протягом 2019 року міською комісією з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» було розглянуто та підтримано 20 кандидаток, з яких 15 відповідно до Указу Президента України від 07.12.2019 року № 893 вже отримали почесне звання за материнську самовідданість і зразкове виховання дітей.

Почесне звання «Мати-героїня» встановлено в Україні з метою зміцнення інституту сім’ї, відзначення матерів, які забезпечують умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я і духовного розвитку.

Указом Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254/2007 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» затверджено одноразову винагороду таким жінкам, яка виплачується у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні становить 19 тис. 210 грн.

Крім матеріальної допомоги, держава гарантує пільги на житлово-комунальні послуги та пенсію за особливі заслуги перед Україною.