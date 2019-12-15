В Одесі встановили новорічну ялинку на Дерибасівській
Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен
Фото: odessa.online
Головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі 19 грудня
У суботу, 14 грудня, в Одесі на вулиці Дерибасівській встановили новорічну ялинку. Дерево вже прикрасили і запалили.
Про це повідомляє місцеве видання Odessa.online.
«Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі в День Святого Миколая 19 грудня.
До слова, у Держлісагентстві розповіли, як правильно обрати новорічну ялинку та на що звернути увагу під час вибору.
Раніше на Софійській площі у Києві також встановили зелену красуню.