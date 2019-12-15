В Одесі встановили новорічну ялинку на Дерибасівській



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Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен Фото: odessa.online

Головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі 19 грудня

У суботу, 14 грудня, в Одесі на вулиці Дерибасівській встановили новорічну ялинку. Дерево вже прикрасили і запалили.

Про це повідомляє місцеве видання Odessa.online.

«Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі в День Святого Миколая 19 грудня.

До слова, у Держлісагентстві розповіли, як правильно обрати новорічну ялинку та на що звернути увагу під час вибору.

Раніше на Софійській площі у Києві також встановили зелену красуню.