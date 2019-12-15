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    В Одесі встановили новорічну ялинку на Дерибасівській

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    <p>Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен</p> - В Одесі встановили новорічну ялинку на Дерибасівській

    Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен

    Фото: odessa.online

    Головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі 19 грудня

    У суботу, 14 грудня, в Одесі на вулиці Дерибасівській встановили новорічну ялинку. Дерево вже прикрасили і запалили.

    Про це повідомляє місцеве видання Odessa.online.

    «Новорічний атрибут зібрали з сотні привезених сосен», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що головну одеську новорічну ялинку планують встановити на Думській площі в День Святого Миколая 19 грудня. 

    До слова, у Держлісагентстві розповіли, як правильно обрати новорічну ялинку та на що звернути увагу під час вибору.

    Раніше на Софійській площі у Києві також встановили зелену красуню.

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