У Миколаєві 11-річний хлопець випав із вікна



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У поліції стверджують, що дитина хотіла накласти на себе руки

Від отриманих травм школяр помер у лікарні

У Миколаєві 11-річний хлопчик випав із вікна, від отриманих травм він помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужа поліції Миколаївської області. .

Інцидент стався на вулиці Айвазовського, дитина хотіла накласти на себе руки. Хлопчик випав з дев'ятого поверху.

«За вказаною адресою негайно прибула швидка медична допомога та слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої з’ясували, що 11-річний постраждалий випав з вікна дев’ятого поверху, намагаючись покінчити життя самогубством. Від отриманих травм школяр помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували подію, як доведення до самогубства неповнолітнього. Слід зазначити, що родина загиблого учня не перебуває на обліку.