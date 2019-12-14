У Миколаєві 11-річний хлопець випав із вікна
У поліції стверджують, що дитина хотіла накласти на себе руки
Від отриманих травм школяр помер у лікарні
У Миколаєві 11-річний хлопчик випав із вікна, від отриманих травм він помер у лікарні.
Про це повідомляє пресслужа поліції Миколаївської області. .
Інцидент стався на вулиці Айвазовського, дитина хотіла накласти на себе руки. Хлопчик випав з дев'ятого поверху.
«За вказаною адресою негайно прибула швидка медична допомога та слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої з’ясували, що 11-річний постраждалий випав з вікна дев’ятого поверху, намагаючись покінчити життя самогубством. Від отриманих травм школяр помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зареєстрували подію, як доведення до самогубства неповнолітнього. Слід зазначити, що родина загиблого учня не перебуває на обліку.Нагадаємо, 9 грудня у Києві підліток випав з вікна десятого поверху.