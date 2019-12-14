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    Події в Україні

    У Миколаєві 11-річний хлопець випав із вікна

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    <p>У поліції стверджують, що дитина хотіла накласти на себе руки</p> - У Миколаєві 11-річний хлопець випав із вікна

    У поліції стверджують, що дитина хотіла накласти на себе руки

    Від отриманих травм школяр помер у лікарні

    У Миколаєві 11-річний хлопчик випав із вікна, від отриманих травм він помер у лікарні.

    Про це повідомляє пресслужа поліції Миколаївської області. . 

    Інцидент стався на вулиці Айвазовського, дитина хотіла накласти на себе руки. Хлопчик випав з дев'ятого поверху. 

    «За вказаною адресою негайно прибула швидка медична допомога та слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої з’ясували, що 11-річний постраждалий випав з вікна дев’ятого поверху, намагаючись покінчити життя самогубством. Від отриманих травм школяр помер у лікарні», - йдеться у повідомленні. 

    Правоохоронці зареєстрували подію, як доведення до самогубства неповнолітнього. Слід зазначити, що родина загиблого учня не перебуває на обліку.

    Нагадаємо, 9 грудня у Києві підліток випав з вікна десятого поверху.
    Національна поліція України діти смерть Миколаїв самогубство
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