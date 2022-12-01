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Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі
На яких підставах виїхав Мураєв невідомо
фото з відкритих джерел

Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті у травні

Народний депутат України, власник заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євген Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела.

Зазначається, що Мураєв перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті у травні. Проте згідно із законом про мобілізацію Євген Мураєв не мав права виїзду закордон, адже має тільки двох дітей.

На яких підставах виїхав теж невідомо, адже під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон заборонений. На той момент вказівок щодо обмеження його виїзду від правоохоронних органів, очевидно, не існувало.

Нагадаємо, у вересні журналісти «Української правди» з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію «Наші», яку Мін’юст вважає проросійською. 

30 листопада співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

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Теги: депутат кордон партії Євген Мураєв війна державна зрада

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