Агент ФСБ у Одесі фільмував позиції Сил оборони на відеореєстратор (фото, відео)

Одесит розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, якщо ворог захопить Одесу

Зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник «русского мира»

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку. Про це інформує пресслужба СБУ.

Ворог приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник «русского мира», але керувався він не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, зрадник розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами.

Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідданих ворогу.

Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини.