Російський екоцид. На одеське узбережжя винесло останки дельфінів (фото)

Загальна кількість загиблих дельфінів у Чорному морі через військові дії становить понад 5 тисяч особин

В Одеській області на узбережжя винесло останки двох дельфінів. Про це повідомив еколог та доктор біологічних наук Іван Русєв.

Останки виявлені на піщаному пересипу на території Національного природного пару «Тузлівські лимани».

За даними еколога, загинули дельфіни, ймовірно, ще у липні.

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Русєв зазначив, що останніми тижнями на узбережжя Чорного моря не виносило мертвих дельфінів. Він нагадав, що тварини гинуть через воєнні дії.

«Раніше військові повідомили, що угруповання різнорідних сил чорноморського флоту рашистів, тримаючись на безпечній відстані від одеського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації. І, як я раніше писав, внаслідок використання гідролокаторів (сонарів) створювались потужні звуки, які негативно впливали на здоров`я та життя тварин: дельфіни потрапляли у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їх органи навігації та ехолокації і вони отримували потужну акустичну травму. Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами, привело тоді до чергової загибелі дельфінів, останки яких ми ще знаходимо зараз на доступному для моніторингу узбережжі нацпарку», – сказав еколог.

Він повідомив, що на даний час загальна кількість загиблих китоподібних трьох видів у Чорному морі через військові дії становить набагато понад 5 тис. особин з початку війни 2022 року. При цьому Русєв зазначив, що море викидає на берег лише біля 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто іде на дно моря і неможливо їх зареєструвати.

Раніше вже повідомлялося, що у Чорному морі через російське вторгнення гинуть дельфіни.

Прокурори Одещини відкрили провадження за фактом масового знищення дельфінів внаслідок збройної агресії РФ.