Прокуратура Одещини відкрила кримінал через екоцид РФ щодо дельфінів 

Спеціалісти провели огляди та розтини тварин, яких знайшли мертвими на узбережжях

Зафіксована масова загибель китоподібних через бойові дії окупантів

Прокурори Одещини відкрили провадження за фактом масового знищення дельфінів внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на пляжах Одещини виявлено велику кількість загиблих морських ссавців. У відомстві припускають, що ймовірною причиною їхньої масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах. Водні об’єкти створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.

За ініціативою прокуратури провели огляди та розтини китоподібних, яких знайшли мертвими на узбережжях. Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанський і Ганноверськийт університети в Італії та Німеччині.

Також прокуратурою готуються запити про надання міжнародної правової допомоги до Болгарії, Туреччини і Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів. Досудовому розслідуванню сприяє Національний природний парк «Тузлівські лимани».

За останні пів року в акваторії Чорного та Азовського морів знайшли тіла близько 2,5 тис. загиблих тварин, розповів у коментарі «Громадському радіо» начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

За його словами, на берег зазвичай виносить лише 5% загиблих дельфінів, решта – тоне у водоймах. Тож реальна кількість загиблих ссавців може сягати 50 тис. Знайдені тіла дельфінів не мають характерних пошкоджень.

«На тих дельфінах, що ми знаходимо зараз, немає слідів сіток або відрізаних плавців. Тим більше, що спочатку війни сіток не було у морі – було заміновано», – розповідає Русєв.

Іван Русєв заперечує заяви росіян про те, що дельфіни нібито гинуть від якоїсь інфекції. Він говорить, що потужні хвилі, які виникають там, де перебувають російські гідролокатори, руйнують акустичну систему тварин. Дельфіни не можуть орієнтуватися у просторі і ловити рибу.

«Тобто коли рашисти кажуть, що загибель дельфінів від інфекції, вони лукавлять. Первинне – це ураження сонарами, а вторинне – ослаблений дельфін вражається вірусом і гине від інфекції», – пояснює Іван Русєв.

Інша причина загибелі дельфінів – бомбардування. Під час обстрілів російськими окупантами острова Зміїний деяких загиблих закривавлених тварин течії відносили до берегів Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорному морі через російське вторгнення гинуть дельфіни.

