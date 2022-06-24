У Чорному морі через російське вторгнення гинуть дельфіни

Кількість знайдених мертвих тварин набагато більша, ніж коли дельфіни гинули від сіток браконьєрів

Від початку повномасштабного вторгнення через дії РФ у Чорному морі загинули не менше як 3 тисячі дельфінів, повідомив еколог і керівник науково-дослідного відділу природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Потужні гідролокатори та вибухи руйнують навігаційну систему тварин, для якої вони використовують ехолокацію. Через це вони не можуть знайти їжу та помирають від голоду. Крім того, через слабкість організму дельфіни частіше страждають на інфекційні хвороби, унаслідок яких також гинуть, пише Русєв.

За словами еколога, кількість знайдених мертвих тварин «приголомшує»: вона набагато більша, ніж у попередні роки, коли дельфіни здебільшого гинули, заплутуючись у сітках браконьєрів. Водночас фахівці навіть не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.

Фахівці закликають свідків надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, робити фотографії та передавати їх разом із координатами співробітникам парку.

Тим часом тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток.

Також окупанти вщент зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

Згодом зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків.