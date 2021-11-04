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    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)

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    Дерев&rsquo;яну труну з червоними написами &laquo;Вантаж 200&raquo; та &laquo;Росіяни ідуть додому&raquo; активіст розмістив перед входом у консульство РФ в Одесі - «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
    Дерев’яну труну з червоними написами «Вантаж 200» та «Росіяни ідуть додому» активіст розмістив перед входом у консульство РФ в Одесі
    фото: Дем'ян Ганул / Facebook

    Активіст закликав окупантів святкувати День єдності Росії на Колимі, а не в Україні

    Одеський активіст Дем’ян Ганул привітав російських дипломатів з Днем народної єдності РФ, принісши до Генерального консульства РФ домовину. Про це він повідомив у Facebook.

    Дерев’яну труну з червоними написами «Вантаж 200» та «Росіяни ідуть додому» чоловік розмістив перед входом у консульство.

    Активіст пояснив, що свято народної єдності покликане прославляти сучасну владу Росії. З особливими почестями єдність відзначають на окупованих Росією територіях, додав активіст.

    «Сьогодні ми завітали до консульства мордора в Одесі та залишили «подарунки», щоб нагадати про злочини Росії – розв‘язану війну на Сході та анексію Криму. Ці гроби символізують смерть російських найманців на українському сході», – написав Ганул.

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    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
    фото: Дем'ян Ганул / Facebook

    Він також закликав окупантів святкувати День єдності на Колимі, а не в Україні.

    «Надписи на майбутній домівці для російських військових, які вбивають українців, виконано російською мовою, щоб ті, кому це адресовано, без перешкод могли прочитати», – додав Ганул.

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    Теги: Росія дипломатія Одеса свята акція посольство активісти
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    «Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)