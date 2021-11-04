«Росіяни ідуть додому»: активіст приніс до Генконсульства РФ труну (фото)
Активіст закликав окупантів святкувати День єдності Росії на Колимі, а не в Україні
Одеський активіст Дем’ян Ганул привітав російських дипломатів з Днем народної єдності РФ, принісши до Генерального консульства РФ домовину. Про це він повідомив у Facebook.
Дерев’яну труну з червоними написами «Вантаж 200» та «Росіяни ідуть додому» чоловік розмістив перед входом у консульство.
Активіст пояснив, що свято народної єдності покликане прославляти сучасну владу Росії. З особливими почестями єдність відзначають на окупованих Росією територіях, додав активіст.
«Сьогодні ми завітали до консульства мордора в Одесі та залишили «подарунки», щоб нагадати про злочини Росії – розв‘язану війну на Сході та анексію Криму. Ці гроби символізують смерть російських найманців на українському сході», – написав Ганул.
Він також закликав окупантів святкувати День єдності на Колимі, а не в Україні.
«Надписи на майбутній домівці для російських військових, які вбивають українців, виконано російською мовою, щоб ті, кому це адресовано, без перешкод могли прочитати», – додав Ганул.