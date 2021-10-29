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    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів

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    Силовики &laquo;пакували&raquo; навіть журналістів - Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів

    Силовики «пакували» навіть журналістів

    фото: crimeansolidarity / Facebook

    Кримчани прийшли під суд, щоб підтримати засуджених сьогодні в РФ чотирьох кримських татар

    Вранці 29 жовтня в окупованому Сімферополі затримали 30 осіб, які прийшли під Кримський гарнізонний військовий суд, щоб підтримати своїх співвітчизників, яким у російському суді дали по 12-17 років ув'язнення у справі Хізб ут-Тахрір. Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook

    «У Криму вже затримали 30 людей. Просто зараз до автозаку в Сімферополі завели двох журналістів «Кримської солідарності», які знімали. Поліцейські ясно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних звинувачень їм висунуто не було. У них є посвідчення та редакційне завдання», – заявили правозахисники.

    Повідомляється, що силовики затримання не коментують. За даними «Кримської солідарності», 15 людей збиралися відправити до «Центрального» відділу поліції № 3, а решту до «Київського» відділу поліції № 2.

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    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів
    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів

    Пізніше повідомили, що кореспондентів «Кримської солідарності» Енвера Алімова та Сейрана Максудова відпустили з відділення поліції на підставі наявності редакційного завдання.

    Нагадаємо, сьогодні Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

    Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

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    Теги: Крим кримські татари арешт активісти журналіст
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    Окупанти затримали біля суду в Сімферополі 30 активістів