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    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20

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    Саміт G20 проводиться далеко від центру міста - Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20

    Саміт G20 проводиться далеко від центру міста

    Фото агенції ANSA

    Активісти влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба

    У Римі кліматичні активісти намагались заблокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту лідерів країн «Великої двадцятки». Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

    Активісти влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру «Нувола», де в суботу починається зустріч лідерів.

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    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20
    Фото агенції ANSA

    Поліція втрутилась і розчистила вулицю від активістів, які чинили силовий опір.

    Після того, як центральна вулиця була очищена, демонстранти продовжували займати бічну смугу, сидячи чи лежачи на асфальті.

    «Якщо нічого не зміниться (з кліматичною ситуацією), ми заблокуємо місто», – вигукували активісти. Серед інших їхніх гасел – «Катастрофа настає, пора діяти» та «Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема».

    За даними міністерства внутрішніх справ Італії, для участі у саміті мобілізували сили безпеки у складі понад 5000 поліцейських та солдатів, очікується декілька демонстрацій.

    Саміт проводиться далеко від центру міста після того, як на початку цього місяця спалахнули жорсткі сутички між протестувальниками та поліцією через впровадження в Італії ковідних сертифікатів.

    Як повідомлялося, Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.

    Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

    Теги: саміт Італія протест активісти саміт великої двадцятки поліція вулиця місто
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    Активісти у Римі спробували заблокувати вулицю, що веде до місця проведення саміту G20