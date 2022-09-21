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Рух на мосту через Хаджибейський лиман буде перекрито: подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рух на мосту через Хаджибейський лиман буде перекрито: подробиці
Обмеження щодо руху мостом почнуть діяти 22 вересня
фото Укравтодор

22 вересня на мосту через Хаджибейський лиман автомобілі будуть пропускати через кожні 30 хвилин

Завтра, 22 вересня, буде частково перекритий рух на мосту через Хаджибейський лиман для всіх видів транспорту.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

«У зв'язку з метрологічними випробуваннями системи моніторингу зважування в русі, буде тимчасово перекрито рух на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса», – йдеться у заяві.

Поліцейські пояснюють, що 22 вересня, від 9:00 години ранку до 18:00 години вечора, на мосту через Хаджибейський лиман автомобілі будуть пропускати через кожні 30 хвилин.

Подібне перекриття планується організувати 23 та 24 вересня з 9:00 до 18:00. Водіїв закликають завчасно планувати свій маршрут.

Теги: Лиман

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